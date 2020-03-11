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"سقط في المنور".. مصرع طالب ببني سويف
الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:24 م
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احمد فتحي الدسوقي
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لقي "طالب" مصرعه متأثرا بإصابته بكسور في أنحاء مختلفة بالجسم ونزيف بالمخ، عقب إنزلاق قدماه من الطابق الخامس وسقوطه بمنور المنزل.
البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف الجامعي، بوصول "عبدالله. ن. ح"، 11 عاما، طالب، مقيم بعزبة سعيد خفاجة في بندر بني سويف، مصابا باشتباه كسر ونزيف في المخ وكسر بالفخذ واشتباه نزيف بالبطن والصدر، وتوفى عقب وصوله، إدعاء سقوطه من علو.
تحريات رجال المباحث الجنائية الأولية، أكدت أنه أثناء وجود الطالب المتوفي أعلى سطح المنزل بالطابق الخامس، انزلقت قدماه ما أدى لسقوطه في منور المنزل ووفاته.
تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1303 لسنة 2020، إداري قسم شرطة بني سويف.
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