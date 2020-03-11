"سقط في المنور".. مصرع طالب ببني سويف

لقي "طالب" مصرعه متأثرا بإصابته بكسور في أنحاء مختلفة بالجسم ونزيف بالمخ، عقب إنزلاق قدماه من الطابق الخامس وسقوطه بمنور المنزل.





البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف الجامعي، بوصول "عبدالله. ن. ح"، 11 عاما، طالب، مقيم بعزبة سعيد خفاجة في بندر بني سويف، مصابا باشتباه كسر ونزيف في المخ وكسر بالفخذ واشتباه نزيف بالبطن والصدر، وتوفى عقب وصوله، إدعاء سقوطه من علو.



