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بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:17 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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ناشد مجلس الوزراء، المواطنين عدم الخروج من المنزل يومي الخميس والجمعة المُقبلين، إلا للضرورة القصوى، نتيجة للطقس السئ غير المسبوق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري، وحتى السبت 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حدالسيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدًا المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواءغير الطبيعية.
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