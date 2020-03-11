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السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين
الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:16 م
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داليا عادل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالحبس سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالمقطم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافي، ومحمد مصطفى البنا.
وجاء في أمر الإحالة أنه بدائرة قسم المقطم أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم حال تردده على دائرة القسم بناء على ماورد إليه من معلومات تفيد تواجده بدائرة القسم انتقل إليه وضبطه وبتفتيشه عثر على خمس لفافة للهيروين وبمواجهته أقر حيازتها بقصد الاتجار.
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