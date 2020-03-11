السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالحبس سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالمقطم.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافي، ومحمد مصطفى البنا.





وجاء في أمر الإحالة أنه بدائرة قسم المقطم أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



