5 قرارات هامة من مؤسسات الدولة لمواجهة طقس الخميس.. تعرف عليها

عدد من الإجراءات إتخذتها مؤسسات الدولة لمواجهة طقس الخميس الذي حذرت منه الأرصاد الجوية، ما أدى إلى تحرك الحكومة بعدة قرارات من أجل محاولة الاستعداد له والحد من تأثيراته السلبية.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري حتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري حتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

كما حذرت الهيئة من رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، تصل لحد العاصفة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما حذرت الهيئة من رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، تصل لحد العاصفة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، غدا الخميس، إذ قالت عبر موقعها الرسمي: إن هناك أمطارا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، غدا الخميس، إذ قالت عبر موقعها الرسمي: إن هناك أمطارا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

بدورها وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، لافتًا إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.





وأضاف: أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، التي تعمل هي الأخرى على مدار الساعة، كما شكلت الوزارة فريقًا للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.





وقال: إنه تم توجيه مديريات الصحة بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، والتشديد على توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف، بالإضافة إلى توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة المعنية.





رسائل هامة للسائقين

وجهت وزارة الداخلية، رسائل هامة للمواطنين قائدي السيارات على الطرق الرئيسية وبالتحديد الصحراوية والسريعة، شملت نصائح وإرشادات هامة، في إطار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية، وظهور نشاط للرياح والأتربة.





وشملت رسائل وزارة الداخلية، نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها: مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.





وكذلك ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها.





وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث، زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار؛ لتجنب انزلاق السيارة، وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام معه.





وناشدت الوزارة قائدي السيارات، عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية: 01221110000.





توجيهات من التنمية المحلية

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات تحسبًا للتقلبات المناخية المتوقعة، حيث تشهد البلاد حالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الخميس، حتى يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري.





وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير التنمية المحلية طالب المحافظات بالتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية.





وطالب شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الطقس، كما وجه الوزير كافة المحافظات بسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة الطقس والأثار السلبية الناجمة عنها.





مطالب بتأجيل مباراة الزمالك

أما على المستوى الرياضي، قالت إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة القوات الجوية، إن اتحاد الكرة طالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والمقرر إقامتها غدا الخميس.



