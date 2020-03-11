سيول ورياح.. موجة طقس سيئة تضرب البلاد غدًا الخميس الموافق 12/3/2020

تتعرض البلاد، غدًا الخميس الموافق الـ12 من مارس 2020، لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تضرب جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس الخميس





وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقسًا غير مستقر، يتخلله عاصفة شديدة إلى جانب سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.





تحذيرات الأرصاد





وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من طقس غدًا الخميس، ودعت إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية ، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.





موعد العاصفة





وقالت الأرصاد إن حالة عدم استقرار الطقس، ستبدأن من يوم غد الخميس وتستمر حتى السبت الموافق الـ14 من مارس 2020.





أمطار وسيول





وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس سيشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.





رمال وأتربة





وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.



















