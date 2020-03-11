Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيول ورياح.. موجة طقس سيئة تضرب البلاد غدًا الخميس الموافق 12/3/2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:09 م
Advertisements
طقس الخميس
طقس الخميس
Advertisements
تتعرض البلاد، غدًا الخميس الموافق الـ12 من مارس 2020، لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تضرب جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس الخميس

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقسًا غير مستقر، يتخلله عاصفة شديدة إلى جانب سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من طقس غدًا الخميس، ودعت إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب الملاحة البحرية ، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.

موعد العاصفة

وقالت الأرصاد إن حالة عدم استقرار الطقس، ستبدأن من يوم غد الخميس وتستمر حتى السبت الموافق الـ14 من مارس 2020.

أمطار وسيول

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس سيشهد سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد. 

رمال وأتربة

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.


 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس غدا طقس اليوم طقس الخميس درجات الحرارة درجات الحراراة حالة الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة و نصف

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 5 ساعات

تحول جديد في موقف بوجبا مع مانشستر يونايتد

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

منذ أقل من ساعتين

قبل موقعة الأهلي.. رئيس سموحة يسخر من الفار (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في حالة الطقس.. وهذا ما حذرت منه الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر: عاصفة تضرب البلاد غدا الخميس

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق

احذروا التقلبات.. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الكريسماس

أمطار وبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 23/1/2020 في مصر

بيان شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

09:46 ص

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

10:46 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status