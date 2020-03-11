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ضبط 239 قطعة سلاح و239 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 239 قطعة سلاح ناري، 293 قضية مخدرات وتنفيذ 83315 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

أسفرت جهود الحملات، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 239 قطعة سلاح ناري، بحوزة 202 متهما، وذلك على النحو التالي:- 22 بندقية آلية، و44 بندقية خرطوش، و15 طبنجة، و157 فرد محلي، و581 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، 248 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة.

كما أسفرت الجهود، في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 83315 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: 384 حكم جناية، و4442 حكم حبس مستأنف، و42558 حكم غرامة، و11431 حكم مخالفة.

ونجحت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية، إذ تم ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 10متهمين، إرتكبوا 6 حوادث متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 293 قضية مخدرات بحوزة 315 متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 19،145 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11،738 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،747 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 240 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 828 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 100 جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 47 جرام.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، تم ضبط 73 متهم، و27 متهم للمارسة أعمال البلطجة، وضبط 407 دراجة نارية مخالفة، وفحص 221 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 20 منهم.
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