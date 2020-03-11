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ثلاثي الشر.. رواد السوشيال ميديا يوبخون خالد علي وسيف وعيد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:04 م
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خالد علي
خالد علي
الفجر
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كشف الشعب المصري، الوجه القبيح لبعض الأشخاص الذين يدعون النضال، حيث لا يهمهم صورة مصر في الأساس، بينما يسعون لتلقي الأموال الخارجية لتشويه مصر وشعبها، فهم أخطر من فيروس كورونا الذي يقتل شخص أو شخصين، ولكن هم يهدمون دولة بأكملها.

مطالب بحبس خالد علي
طالب رواد السوشيال ميديا بحبس خالد علي الذي يدافع عن شباب الإخوان ويطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، فهذه النوعية من الشخصيات الكاذبة لا تستحق أن تكون وطن لمصر، فالشعب المصري قرر الابتعاد عن الفوضي والالتفات للبناء.

لذا فهناك فيروس آخر أخطر من كورونا؛ هم مجموعة الأشخاص الذين يبثون السموم والخداع بشكل مستمر،
والنتيجه هي تدمير شعب ودولة، وليس وفاة شخص أو شخصين كما تفعل كورونا.

رسالة لمنى سيف
لم يغفل رواد السوشيال ميديا عن منى سيف، التي تدعي بأنها مناضلة، حيث وجهوا رسالة إليها؛ كيف تعملين مناضلة فتلك الادعاءات لم يعد يصدقها الشعب المصري؟.

جمال عيد 
وفي ظل ترويج كمال عيد بأنه محاصر بالخطر والعربي به، وجه رواد السوشيال ميديا حديثه لجمال عيد، قائلا "هي الفلوس خلصت ولا ايه، ولا عرفت حجمك الحقيقي، جاي دلوقتي تقول إنك بتتعرض للخطر هو في حد بيسأل عليك ولا الدولة شايفة فيك حاجة تستحق ولا المواطن شايف أنه ممكن يسمع لك".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خالد علي السوشيال ميديا اخبار مصر

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