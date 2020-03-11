"رويترز": تعطل منصات الحفر النفطي بإيران بسبب العقوبات الأمريكية

تسببت العقوبات الأمريكية الخانقة على قطاع النفط بإيران، في تعطيل ربع منصات الحفر عن العمل، حسبما أظهرت وثائق مالية اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وبحسب الوثائق المالية، أن تراجع نشاط الحفر يضر بقدرة إيران عضو منظمة "أوبك" على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي تستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج، وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وكانت العقوبات الأمريكية، تهدف إلى الحد من طموحات إيران النووية وتدخلها في شؤون الدول بالمنطقة، وقد أرغمت هذه العقوبات طهران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.