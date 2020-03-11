تحرير 7222 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود هذه الحملة خلال الـ24 ساعة عن ضبط 7222 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين تحرير 2152 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و265 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و20 دراجة نارية مخالفة.





كما تم تحرير 23 مخالفة "موقف عشوائي"، و63 مخالفة شروط الترخيص، و21 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.