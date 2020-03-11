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عاصفة رملية شديدة تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد توضح السبب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:50 ص
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عاصفة رملية شديدة
عاصفة رملية شديدة
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كشفت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب تعرض البلاد لعاصفة رملية شديدة غدا الخميس الموافق 12/3/2020، موضحة أن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يأتي نتيجة لمنخفض جوي قادم من جمهورية مصر العربية، بجانب وجود منخفض موسمي ورياح شمالية شرقية محملة بكمية كبيرة من بخار المياه من البحر الأحمر بجانب رياح محملة بكمية كبيرة من الرطوبة من البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرياح شديدة الرطوبة وتتسبب في سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية للبلاد سواء على محافظات الوجه البحري أو القاهرة وستمتد إلى محافظات في مدن القناة.

وتشهد البلاد رياح محملة بالأتربة، تصل إلى حد العاصفة في مناطق بجنوب سيناء، وستقل الرؤية في بعض الطرق خاصة الطرق الصحراوية.
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