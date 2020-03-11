وزير الخارجية يسلم سلطان عمان رسالة من السيسي

استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.





وذكر المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطان عمان، وتمنياته بالتوفيق لجلالة السُلطان فى تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العُماني الشقيق، مؤكدًا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.





وأوضح حافظ أن الوزير شكري قام بتسليم جلالة السلطان رسالة دعوة لجلالته لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.





كما قام وزير الخارجية أيضاً بتسليم رسالة الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعرباً عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.





كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن جلالة السُلطان طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعربًا عن دعم بلاده المُستمر للشقيقة مصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدًا على موقف بلاده الثابت المُساند لمصر في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وكون مصر هي العمق الاستراتيجي للمنطقة، ومشيرًا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.







