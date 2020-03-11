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أحلام تهنئ الأمير محمد بن زايد بعيد ميلاده

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:47 ص
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بوابة الفجر
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هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعيد ميلاده الـ59 الذى يوافق اليوم 11 مارس.

ونشرت أحلام صورة لبن زايد، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة : "شيخ العرب له شاني بين العرب مفنود.. خذ من سلوم الباني .. سمت ولزم وعهود وافي وفعله باني..ما ينقصر ويعود..بو خالد العنواني ..للطايله واليود (لي ناموا الدلهاني)..عينه على لحدود..من يوده الهتاني عاش الوطن في زود تفخر به الاوطاني".


وتابعت :"به الامل معقود..منهج لنا وتبياني..باسمه نشب صعود..محمد_بن_زايد كل عام وانتم عز وفخر.. سمو سيدى".

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