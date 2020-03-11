مهندسات العاصمة الإدارية: "بنتابع ولادنا في الويك إند"

قالت المهندسة انتصار محمود، مهندسة بشركة المقاولون العرب تعمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لا توجد أي مشكلات أو عقبات تواجه المرأة العاملة بمشروعات العاصمة الإدارية، معقبة: "طالما أنتي بتحبي هتقدري تعمليه".





وأضافت انتصار محمود، خلال حوارها مع مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن عملها يؤثر على حياتها الاجتماعية نوعًا ما، فالحياة تصبح مقتصرة على العمل والمنزل فقط، وتكون العلاقات الاجتماعية يوم الإجازة فقط، مشددة على أنه لا يوجد أي تفرقة بين المرأة والرجل في العمل نهائيًا.





بينما أكدت المهندسة غادة سناء، مهندسة بشركة المقاولون العرب تعمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أنهم في بعض الأحيان ينزلوا للعمل يوم الجمعة حال تطلب الأمر ذلك، مشددة على أن المرأة العاملة تربي أبناءها على الاعتماد على أنفسهم، معقبة: "بنتابع ولادنا في الويك إند"، منوهة بأن الرجال العاملين معهم أشقاء لهم ويساندوا بعضهم البعض، فكلا منهم مكمل للأخر.



