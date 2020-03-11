تحول جديد في موقف بوجبا مع مانشستر يونايتد

أشارت تقارير إنجليزية اليوم، أن موقف النجم الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ يأخذ منحى جديد بينه وبين ناديه.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "آس" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بوجبا مستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد وتوقع عقد جديد.





وأضافت الصحيفة، أن بوجبا يريد البقاء في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، ويستعد للتفاوض بشأن تمديد التعاقد، الذي ينتهي في صيف عام 2021.





وكانت شائعات كثيرة قد ربطت بوجبا بالإنتقال لأحد فريقي ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد تدهور العلاقة بينه وبين مدربه.





كما لعب وكيله مينو رايولا دوراً في تلك الشائعات، بتصريحاته المتتالية التي يؤكد خلالها أن مانشستر يونايتد لم يحاول الإستفادة من بوجبا.





وعزز فرضية رحيل بوجبا، تألق البرتغالي برونو فيرنانديز المنضم في بناير الماضي من فريق سبورتينج لشبونة، والذي يشغل نفس مركز بوجبا.





كما دارت الشائعات حول تفكير إدارة اليونايتد في بديل لبوجبا في حال رحيله، وظهر إرتباط النادي بأسماء مثل جيمس ماديسون وجاك جيرليش.



