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عاجل- الإصابة تحرم الأهلي من خدمات جيرالدو لمدة أسبوعين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:48 ص
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جيرالدو
جيرالدو
علي نبوي
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كشفت الأشعة التي أجراها الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين.

ومن المقرر على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية، عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.

وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.

وبدأ المهاجم الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي أمس.
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