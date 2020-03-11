أجاي: تصدر الدوري لا يعني حسم اللقب.. ومواجهة الوداد بدوري الأبطال لن تكون سهلة



وإضاف أجايي إن الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات.



وأشار المهاجم النيجيري، إلى أن المنافسة في بطولة الدوري الممتاز تسير بالتوازي مع مشوار الفريق في بطولة دوري إفريقيا، واللاعبون لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها.



وأشار أجايي إلى أن الأهلي تخطى منافسا عنيدا في البطولة الإفريقية، وهو فريق صن داونز، الذي قدم مباريات قوية في نسخة البطولة الحالية، ويعيش حالة من الاستقرار الفني بوجود موسيماني على رأس القيادة الفنية لفترة تصل إلى 7 سنوات متصلة.



وشدد المهاجم النيجيري، على أن الأهلي كانت لديه الرغبة القوية في حسم الصعود إلى نصف النهائي، وظهر ذلك من مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، ومباراة العودة التي انتهت بالتعادل في بريتوريا وكان بإمكان الأهلي أن يحقق الفوز، ولكن في النهاية حسم الصعود بجدارة إلى نصف النهائي.



وتطرق أجايي، للحديث عن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام في مايو المقبل، مؤكدا أن تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مواجهات الدوري الممتاز، ولكن بشكل عام مواجهة الوداد لن تكون سهلة على الفريقين، ومن المؤكد أن الفريق سيستعد بكل قوة لهذه المواجهة في الوقت المناسب.



وأشاد المهاجم النيجيري بتعامل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، موضحا أنه كثيرا ما يعقد جلسات جماعية أو فردية مع اللاعبين لتوصيل معلومة أوتصويب أخطاء والعمل المستمر من أجل الوصول بالفريق إلى الأفضل محليا وإفريقيا.



ووجه جونيور أجايي، رسالة إلى جماهير الأهلي طالبهم فيها بالإستمرار في الوقوف وراء الفريق ودعمه من أجل تحقيق طموحاتهم ورغباتهم في التتويج بالبطولات وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنتظرها الجماهير ويتمسك اللاعبون بتحقيق حلم الفوز بها واستعادتها من جديد بعد غيابها فترة طويلة عن النادي.



قال جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن تصدر الفريق الأحمر لبطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والإنطلاقة القوية في المسابقة.