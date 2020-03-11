محافظ الدقهلية يكرم رئيس الوحدة المحلية لقرية الربع لاهتمامه بالنظافة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس الوحدة المحلية لقرية الربع بمركز تمى الامديد لتميز مستوى النظافة بمجمع قري الوحدة.





جاء ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة لمحافظ الدقهلية؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس بزيارة مفاجئة لمستشفى تمى الامديد المركزى للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على المستشفى وفى طريق الزيارة مرورا بمجمع قرى الوحدة المحلية لقرية الربع لاحظ محافظ الدقهلية ارتفاع مستوى النظافة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع.





وفى صباح اليوم استدعى محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام المحافظة حمدى محمد عبد العاطى رئيس الوحدة المحلية للقرية ووجه له الشكر على جهوده المبذولة فى خدمه مواطنى القرى التابعة للوحدة المحلية، كما كرمه المحافظ بتسليمه شهادة تقدير وذلك كأحد النماذج المتميزة فى العمل وليكن قدوة أمام جميع رؤساء القرى بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية أن منهج العمل التنفيذى يرتكز على مكافأة المجدين والمتميزين ومعاقبه المقصرين، مؤكدا أن الهدف النهائى هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات بنطاق المحافظة.



