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القوى العاملة تعلن عن 143 فرص عمل في 19 فندقا بالبحر الأحمر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اعتبار من غدا الخميس، قبول طلبات راغبي العمل بفنادق: "البحر الأحمر، والغردقة، والقصير، ومرسى عمل"، على 143 فرصة عمل في 19 فندقا وقرية سياحية، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح: أن الفرص المطلوبة تتمثل في 53 فرصة عمل بإحدى الفنادق على مهن فني معدات، وتكييف وتبريد، عامل مغسلة، وتجهيز وتحضير، وزراعة، ومشرف غرف ومساعد مضيف، وفني مكافحة آفات.

وأضاف الوزير: أن هناك 21 فرصة عمل بفندق آخر على مهن: "مراقب أمن، ومضيف، ومساعد مضيف، ورئيس وردية استيوارد، واستيوارد، وموظف استقبال، وجزار، ومساعد فني حمام ، وعامل تجهيز وتحضير، وعامل سكن العاملين، وعامل مناطق عامة".

في ذات السياق، قال سعيد عبد الراضى مدير المديرية، إن هناك 69 فرصة عمل متوفرة في عدد من الفنادق والقرى السياحية، على مهن هاوس كيبنج، وموظف أمن، وأستيوارد، وطباخ سخن، وسفرجي، وطباخ أول، وعامل شاطئ، وفني أعمال مدنية، كهربائي، ورئيس قسم حلواني، ورئيس قسم أول البارد، وغسال، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وبحري.

وأكد مدير المديرية: أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا، بفرص العمل التي تم تعينها.

وأشار إلى أن الطلبات تقدم من غدا الخميس حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.
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موظف أمن فرص عمل بوابة الفجر القوى العاملة الفنادق الفجر

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