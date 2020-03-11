القوى العاملة تعلن عن 143 فرص عمل في 19 فندقا بالبحر الأحمر

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اعتبار من غدا الخميس، قبول طلبات راغبي العمل بفنادق: "البحر الأحمر، والغردقة، والقصير، ومرسى عمل"، على 143 فرصة عمل في 19 فندقا وقرية سياحية، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.





وأوضح: أن الفرص المطلوبة تتمثل في 53 فرصة عمل بإحدى الفنادق على مهن فني معدات، وتكييف وتبريد، عامل مغسلة، وتجهيز وتحضير، وزراعة، ومشرف غرف ومساعد مضيف، وفني مكافحة آفات.



