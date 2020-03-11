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"الإحصاء": ارتفاع الصارات المصرية للدول العربية إلى 817 مليون دولار

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 817 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 776 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 41 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري.

ورصد تقرير جهاز الإحصاء، تطور الصادرات المصرية للدول العربية خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لأربعة دول عربية وهي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وليبيا والسودان.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات لنحو 177 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقابل 102 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق زيادة بلغت 75 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية والتي سجلت الصادرات إليها نحو 113 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 97 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع بلغ نحو 16 مليون دولار، وفي المقابل سجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 77 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 59 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق زيادة بلغ نحو 18 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى السودان والتي سجلت نحو 51 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 32 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق زيادة بلغ نحو 19 مليون دولار.

أما بالنسبة لباقي الدول العربية فقد حققت الصادرات المصرية لتلك الدول نحو 397 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 485 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.


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