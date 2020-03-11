نجاة 17 راكبا من الغرق بمياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف

أنقذت العناية الإلهية 17 شخصًا، اليوم الأربعاء، من الموت المحقق بعد سقوط سيارة ميكروباص كانت تقلهم في ترعة الإبراهيمية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الميمون شمال محافظة بنى سويف.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ميكروباص رقم "وف د 6534" في ترعة الإبراهيمية أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى ووجه مدير الأمن على الفور بسرعة إنقاذ الركاب ونقلهم إلى المستشفى.





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من إنقاذ المصابين وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بنقلهم إلى المستشفى.





وتبين أن المصابين هم: "ثناء حسن عبدالله ٤٥ سنة، موظفة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، أحمد حسن عبدالعال ٣٨ سنة، أمين شرطة مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم، صباح عزوز حسن ٤٥ سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، فاطمة محمود لطيف ١٨سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، أسماء ناصر قرني ٢٩ سنة مدرسة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، رشا خميس قرني ٢٨ سنة، مدرسة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، محمود أحمد علي ٣٩ سنة مدرس مصابا بجرح قطعي بالوجه ٥سم، طه محمود طه ٥٥ سنة مأمور ضرائب مصابًا بجرح قطعي بالوجه ٣سم".





كما نقلت سيارات الإسعاف "خالد سيد عويس ٤٢ سنة، موظف بالبنك مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيس، مصطفى محمد مصطفي ٢٢ سنة، طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقه، عبدالرحمن محمد خليل ٢٣ سنة، نجار مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، أيمن قرني محمد ٣٧ سنة، نجار مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة".





بالإضافة إلى "عفاف عبد الله سيد ٢٠ سنة، طالبة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، عبد الرحمن محمود لطيف ١٨سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، محمد محمد مرزوق ٢٦ سنة سائق مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، محمد عبدالسلام محمود ١٢ سنة طالب مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، رشا علي عطية ٢١ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر".





تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.



