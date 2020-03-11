برلماني يحذر من الأندية الوهمية: خطر على الرياضة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن عدم تطبيق اللوائح المنظمة لعضوية اتحادات الالعاب الرياضية.

وأضاف فؤاد في بيان اليوم الأربعاء: أن اتحادات الألعاب الرياضية تعاني من وجود تخمة في العضويات الوهمية والشكلية بداخلها لعدد كبير من الأندية الوهمية التي لا تباشر على أرض الواقع هذه الألعاب مباشرة فعلية وعضويتها في الاتحادات عضوية شكلية فقط، وذلك نظرًا لعدم وجود رقابة من قبل الوزارة ولجان إشراف ومتابعة على هذه الأندية ومدى ممارستها الفعلية للألعاب الرياضية المشتركة في اتحاداتها.

وأضاف فؤاد في بيان اليوم الأربعاء: أن اتحادات الألعاب الرياضية تعاني من وجود تخمة في العضويات الوهمية والشكلية بداخلها لعدد كبير من الأندية الوهمية التي لا تباشر على أرض الواقع هذه الألعاب مباشرة فعلية وعضويتها في الاتحادات عضوية شكلية فقط، وذلك نظرًا لعدم وجود رقابة من قبل الوزارة ولجان إشراف ومتابعة على هذه الأندية ومدى ممارستها الفعلية للألعاب الرياضية المشتركة في اتحاداتها.

وأشار إلى أن هذه الأندية الوهمية لها نصيب الأسد من عدد الأصوات داخل الاتحادات الرياضية الأمر الذي جعلها فريسة سهلة تجاه راغبي السيطرة واستحواذ أكبر عدد من الأصوات داخل الانتخابات، كما أن هناك أندية تمتلك أكثر من صوت نظرًا لاستقلالها القانوني عن بعضهم البعض مثل أندية الشبان المسلمين.





وتابع: يبلغ عدد أندية الشباب المسلمين حوالي 6 أندية في مختلف محافظات مصر، وبالتالي يمتلكون 6 أصوات في حين أنه على سبيل المثال نادي الأهلي، الذي لديه أكثر من فرع ويمارس ممارسة فعلية للألعاب الرياضية المشترك في اتحاداتها لديه صوت واحد فقط، في انتخابات هذه الاتحادات، الأمر الذي نجم عنه الكثير من الممارسات السلبية داخل الانتخابات نتج عنها إخلال في الاتحادات الرياضية جعل هذه الأندية الوهمية التي لا تمارس هذه الألعاب ممارسة فعلية تتحكم في مصير الأندية الاخرى التي تمارس ممارسة فعلية ولديها مدربين وأماكن للتدريب.



