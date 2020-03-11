اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس

عقد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع مدراء الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام الشئون الماليه والإدارية والتنسيق والتوجية المالي والإداري وتنسيق المتابعة.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية والنظافة العامة بالمدارس، ونشر الوعي الصحي للطلاب، وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بضرورة الإهتمام بالنظافة العامة بالمدارس وتوعية الطلاب بأهمية النظافة العامة والشخصية.





كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إرجاء تنفيذ جميع فعاليات القافلة التعليمية التي كان مقرر تنفيذها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.



