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اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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عقد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع مدراء الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام الشئون الماليه والإدارية والتنسيق والتوجية المالي والإداري وتنسيق المتابعة.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية والنظافة العامة بالمدارس، ونشر الوعي الصحي للطلاب، وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بضرورة الإهتمام بالنظافة العامة بالمدارس وتوعية الطلاب بأهمية النظافة العامة والشخصية.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إرجاء تنفيذ جميع فعاليات القافلة التعليمية التي كان مقرر تنفيذها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم: أن هذا القرار جاء بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة أو تلك التي تتضمن الانتقال بين المدن لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس
اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس
اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس
اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس
اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس
اجتماع تعليم البحر الأحمر بمديري الإدارات لمناقشة النظافة بالمدارس
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الكلمات المفتاحية

تعليق الفعاليات بوابة الفجر الفجر التعليم البحر الأحمر الاجراءات الاحترازية

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