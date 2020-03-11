رسميا.. إعلان اختبار كورونا للمشتبه بإصابتها بالفيروس في المنصورة

كشفت جامعة المنصورة، عن حقيقة ما تم تداوله عن ظهور حالة اشتباه بإصابة بفيروس كورونا بمستشفى الجامعة الرئيسي يوم 9/3/2020م.





وأفادت الجامعة، بأنه خلال تردد إحدى الحالات المرضية بقسم الباطنة بمستشفى الجامعة الرئيسي لسيدة بإحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية تبلغ من العمر 41 عاما للمتابعة من مرض الروماتويد الذي تعاني منه منذ عام 1998م اتضح إصابتها بجلطة بالساق وعليه تم حجزها بالمستشفى بتاريخ 1/3/2020م، إلا أن الحالة بدأت تعاني من ضيق بالتنفس وارتفاع درجة حرارة الجسم بتاريخ 5/3/2020م، وعلى إثر تلك الأعراض تم تحويلها لقسم الأمراض الصدرية وتم عمل أشعة مقطعية والتي أظهرت جلطة بالشرايين الرئوية والتهاب رئوي.





وتم اتباع الإجراءات المتفق عليها بين الجامعة ووزارة الصحة لنقل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا طبقا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتم نقل الحالة المشتبه بها إلى وزارة الصحة بتاريخ 9/3/2020م لإجراء التحاليل المعملية للتأكد من الإصــابة بالفيروس، وأظهرت النتائج اليوم الأربعاء أنها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.