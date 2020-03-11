التاريخ يرجح كفة الأهلي في مواجهة سموحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختبارًا هامًا في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه سموحة في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة والوصول للانتصار السابع عشر على التوالي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.



وتعددت مواجهات الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة موسم 2010-2011، ووصلت إلى 19 مواجهة.



تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وفرض التعادل نفسه على نتيجة ست مباريات، أربع منها بنتيجة التعادل الإيجابي، واثنتان بنتيجة التعادل السلبي، فيما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط.



الفوز بنتيجة 4-2 هو الأكبر للأهلي على فريق سموحة في مسابقة الدوري العام، وتحقق ذلك في الدور الثاني من موسم 2016 – 2017، وأحرز رباعية الأهلي كل من صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامي ربيعة ومؤمن زكريا هدفين آخرين.



نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك سموحة في 28 مناسبة، فيما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفًا في مواجهات الفريقين.



يعد محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية، صاحب أول الأهداف الحمراء في شباك الفريق السكندري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بتاريخ 2-12-2010 وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، بينما كان رمضان صبحي، لاعب الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى سموحة في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الجاري للدوري، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.



نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في ثماني مواجهات أمام سموحة بالدوري، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه في أربع مباريات.

حسام عاشور قائد الفريق الحالي للأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات سموحة برصيد 11 مباراة.



