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مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.19% بالمستهل رغم رفع "أرامكو" طاقتها الإنتاجية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:14 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرا 12.52 نقطة ليصل إلى مستوى 6749.51 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.95% خاسرا 120.52 نقطة ليصل إلى مستوى 6089.20 نقطة، وبلغ حجم التداول بسوق السعودية ، 31.4 مليون سهم بقيمة 700.4 مليون ريال، وارتفع 45 سهما، فيما تراجع 117 سهما. 
 
و أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تلقيها توجيه من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.
 
وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.42%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.09%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية 0.15%.
 
 
وجاء سهم "البحرى"، على رأس القائمة الخضراء بسوق السعودية بنسبة نمو 9.29%، ثم سهم صناعة الورق بنسبة 8.91%، ثم سهم تبوك الزراعية بنسبة 7.28%، فيما جاء سهم "بى سى آى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.75%، ثم سهم "الأهلى ريت" بنسبة 2.29%، ثم سهم "ساكو" بنسبة 2.05%
 

 
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