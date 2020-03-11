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بنما تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:17 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في بنما، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس "كورونا " لمواطن وسبع حالات إصابة جديدة.

 

وتوفي مواطن يبلغ من العمر 64 عامًا بسبب مضاعفات تتعلق بمرض السكري والالتهاب الرئوي الجرثومي، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان رسمي على حسابها على موقع تويتر.

 

وأكدت وزارة الصحة في بنما، إصابة سبعة أشخاص آخرين بفيروس "كورونا"، وجميعهم من مواطني بنما الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و59 عاما.

 

وألغت السلطات، جميع الفعاليات الجماهيرية والأنشطة المدرسية في المدارس العامة في المناطق الوسطى والشمالية حتى 7 أبريل.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بنما اول حالة وفاة

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