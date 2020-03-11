قطاع البنوك التجارية يقود مؤشر سوق البحرين للصعود في أول الجلسة









سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحا 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.83 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 199.4 ألف سهم بقيمة 42.8 ألف دينار.





وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.28% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.03%.