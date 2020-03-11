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قطاع البنوك التجارية يقود مؤشر سوق البحرين للصعود في أول الجلسة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:03 ص
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

إستهل سوق البحرين المالى  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحا 3.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1496.83 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 199.4 ألف سهم بقيمة 42.8 ألف دينار.

 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.28% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.03%.
 
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