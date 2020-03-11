قبل موقعة الأهلي.. رئيس سموحة يسخر من الفار (صورة)

قام محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بالسخرية من تقنية الفيديو "الفار" بعد تطبيقها مع بداية الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وقال عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على المباراة: "الأهلي وسموحة مباراة بين الفيل والنحلة محدش فيهم يقدر على الثاني".

وتابع: "الفار على الطريقة المصرية فكرني بمسرحية شاهد ما شافش حاجة، والدوري المصري مثل مصارعة السومو".





ويستعد الفريق السكندري لمواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة.