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بدون تقطيع.. مباراة ليفربول ضد اتليتكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رحّبت جماهير ليفربول بفوزه الأخير السبت على بورنموث 2-1 بارتياح غير اعتيادي، برغم حصده الفوز الـ22 على أرضه توالياً في الدوري الإنجليزي وتحليقه بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي في صدارة الـ"بريميرليغ".

وفيما ضمن "الحمر" منطقياً إحراز لقبهم الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود، سقطوا في فخ ثلاث خسارات غير متوقعة في أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات.

السقوط بثلاثية نظيفة على أرض واتفورد، حرم رجال المدرب الألماني يورغن كلوب من الإبقاء على حلم معادلة رقم أرسنال الذي أنهى موسماً كاملاً من دون خسارة في الدوري، ثم ودّعوا مسابقة الكأس أمام تشلسي، ما يعني أنّ ليفربول لن يكون قادراً على تكرار إنجاز غريمه المحلي مانشستر يونايتد صاحب الثلاثية التاريخية في موسم 1999.

مع ذلك، تبدو الخسارة الأصعب في الآونة الأخيرة، تلك التي عاد بها من أرض أتلتيكو مدريد الإسباني (0-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعني وجوب تحقيقه الفوز على الأقل في ملعبه "أنفيلد" الأربعاء للإبقاء على آمال الدفاع عن لقبه.

وعندما يكون ليفربول في عزّ تألقه، يظهر بشكل واضح كيف يقلب تأخره خصوصاً في نهاية مبارياته على أرضه. الشاهد الأكبر في المسابقة القارية، مواطن أتلتيكو مدريد، برشلونة، الذي فاز ذهاباً الموسم الماضي 3-0 قبل أن يسقط بنتيجة مذلة 0-4 في إياب نصف النهائي.

مع ذلك، هناك بعض الثغرات في دفاع ليفربول قد يستفيد منها فريق العاصمة الإسبانية.

فبعد حفاظه على نظافة شباكه 10 مرات في 11 مباراة ضمن الدوري بين مطلع ديسمبر ومنتصف فبراير، اهتزت في مبارياته الخمس الأخيرة.

وساهمت إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر في وركه في تلقي بعض الأهداف، على غرار خطأ الحارس البديل الإسباني أدريان أمام تشلسي الأسبوع الماضي.

كما أثر الغياب الكبير للقائد جوردان هندرسون في وسط الملعب بسبب إصابة في ذهاب ثمن النهائي ضد أتلتيكو، ويأمل مشجعوه أن يكون جاهزاً لخوض الإياب.

ويمكن لليفربول الاعتماد على الأقل على جمهوره الصاخب في ملعب أنفيلد الذي يُعدّ قلعة كروية رائعة ضمن الملاعب الأوروبية.

ولم يخسر كلوب أي مباراة قارية على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015، وبلغ النهائي ثلاث مرات مذذاك الوقت (الدوري الأوروبي في 2016 ودوري الأبطال في 2018 و2019).

وخلافاً لمباريات في إيطاليا، فرنسا وإسبانيا، لم يتم الإعلان عن إقامة المواجهات في إنجلترا من دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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