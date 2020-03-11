الحصيني يحذر من عاصفة تضرب مناطق في المملكة بدءا من الغد

تَوقّع خبير الطقس “عبدالعزيز الحصيني”، اليوم الأربعاء، وجود حالة ممطرة تبدأ فعليًّا يوم غد الخميس.



وكتب الحصيني عبر حسابه على موقع التدزينات القصيرة “تويتر”: البداية من منطقة تبوك ثم الشمالية فالجوف ثم شمال المدينة، مع أمطار على مرتفعات: (الباحة، عسير، الطائف، جازان) وتمتد الأمطار الجمعة إلى مناطق المدينة وحائل وغرب القصيم فمكة، إضافة إلى تبوك والجوف والشمالية.



وتابع: متوقع أن يسبق ويرافق الحالة الممطرة ارتفاعٌ طفيف في الحرارة، فانخفاض، ورياح مثيرة للأتربة على تلك المناطق، وفرصة تَشكّل عاصفة ترابية. متابعا: لا أنصح بالكشتة يوم الخميس والجمعة والسبت لهذا الأسبوع على معظم المناطق.



وأوضح: الرياض العاصمة يوم الخميس فقط متوقع رياح متوسطة السرعة لا تمنع من التنزه أو المناسبات؛ لكن يُفضل الابتعاد عن الأراضي الرملية، وتحتاجون ظلًّا عن أشعة الشمس في الظهيرة، أما المنطقة الشرقية؛ فالخميس والجمعة الأجواء جيدة، وباقي المناطق مَن لديه مناسبة في مكان مكشوف يحتاط الجمعة والسبت.



*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.



وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.