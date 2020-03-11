Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء حفل لـ مايلي سايرس استجابة لتعليمات المسؤولين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements

 ألغت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، حفلاً كان مقرراً لصالح ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، على ضوء أزمة فيروس كورونا، وأعلنت سايرس عبر موقع تويتر، اليوم، أنها استجابت لنصيحة المسؤولين.

وقالت في تغريدتها: "أستراليا: نظراً لتوصيات السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية والدولية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض، فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة، استجابة للأزمة الصحية العالمية الحالية، لن نمضي في السفر إلى أستراليا من أجل العرض".

كما أعلنت سايرس (البالغة 27 عاماً) أنها ستتبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية.

وقالت في التغريدة: "يؤسفني أن أفتقد الجميع في أستراليا، لكنني سوف أعود قريباً"، وكان من المقرر أن يقام الحفل الموسيقي في ملبورن، الجمعة المقبلة.

Advertisements

أخبار تهمك

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

10:46 ص

4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

10:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status