بكين: كل القادمين عبر الرحلات الجوية الدولية سيخضعون لحجر صحي

أعلنت السلطات في بكين، اليوم الأربعاء، أن كل القادمين عبر الرحلات الجوية الدولية سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وأعلنت الصين، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلى 3158 حالة على الأقل، بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 80778 حالة بعد تسجيل 24 حالة جديدة.