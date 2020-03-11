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تداول 166 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 166 شاحنة، لافتًا إلى أن ميناء نويبع يستعد  لاستقبال السفينتين "أيلة وبريدج" وعلى متنهم 17 شاحنة و11 سيارة.

وذكر البيان: تغادر السفينة برنسيسة اليوم، فيما استقبل الميناء بالأمس استقبال السفينتين "سينا وبريدج"، وعلى متنهم 63 شاحنة، وغادرت ثلاث سفن وهي: "أيلة، سينا، بريدج"، وعلى متنهم 86 شاحنة و1 سيارة.

كانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلنت في وقت سابق، حالة الطوارئ، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة الأيام المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

ميناء نويبع موانئ البحر الأحمر بوابة الفجر الفجر

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