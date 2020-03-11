تداول 166 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 166 شاحنة، لافتًا إلى أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين "أيلة وبريدج" وعلى متنهم 17 شاحنة و11 سيارة.

وذكر البيان: تغادر السفينة برنسيسة اليوم، فيما استقبل الميناء بالأمس استقبال السفينتين "سينا وبريدج"، وعلى متنهم 63 شاحنة، وغادرت ثلاث سفن وهي: "أيلة، سينا، بريدج"، وعلى متنهم 86 شاحنة و1 سيارة.



