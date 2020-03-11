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لايف شوت.. مشاهدة مباراة الأهلى وسموحة في الدورى المصري اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلاقي الأهلي نظيره سموحة اليوم الأربعاء في مباراتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز على أرضية استاد القاهرة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يحل سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري
يضرب الأهلي موعدًا مع سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري
تذاع مباراة الأهلي وسموحة اليوم على شاشة قناة أون تايم سبورت الناقلة لجميع منافسات الدوري المصري والكأس.

يذكر أن الأهلي انتصر على سموحة في الدور الأول بهدفٍ وحيد أحرزه رمضان صبحي الذي سيغيب عن المشاركة في لقاء اليوم.

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