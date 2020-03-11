بعد الإنتهاء من تصويره.. ميرهان حسين توجه رسالة لأبطال مسلسل "ختم النمر"

وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة شكر لأبطال مسلسل"ختم النمر"، وذلك بعد انتهاء تصوير المسلسل، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ميرهان صورة جديدة لها جمعتها بأبطال مسلسل "ختم النمر"، وعلقت على الصورة قائلة :"وجودي وسطكم كان جميل،كل يوم تصوير تعبنا فيه كلنا بس أنا ماحستش بالتعب ده عشان كنت مبسوطة و مستمتعة بالشغل مع كل واحد فيكم".

وتابعت ميرهان قائلة :"شكرًا لكل فريق عمل مسلسل ختم النمر، أجمل ناس، شكرًا على احترامكم و ذوقكم و جمالكم ".



يشار أن مسلسل "ختم النمر"، وهو وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي، بطولة أحمد صلاح حسني،نسرين طافش،عفاف شعيب، ميرهان حسين،جميل برسوم،تامر شلتوت،إسلام جمال،أمير صلاح الدين،وفاء سالم،رشدي الشامي، حنان سليمان.