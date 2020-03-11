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وزير التموين يناقش استعداد الشركات لاستقبال شهر رمضان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:59 ص
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على المصيلحى- وزير التموين
على المصيلحى- وزير التموين
أحمد الشيخ
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عقد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبار موردي ومنتجي السلع الغذائية ومنها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن) من القطاع الخاص.

وتم مناقشة وبحث استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم والاتفاق على إقامة معارض اهلا رمضان بكافة المحافظات اعتباراً من الشهر القادم، كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.

وأكد "المصيلحي" على الدور الهام للاتحاد العام للغرف التجارية فى التنسيق مع وزارة التموين لإقامة هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع تأسيساً على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وتتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض اهلا رمضان ممثلة فى شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات التابعة والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامة معرض اهلا رمضان.

 وتم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء في المعارض او المنافذ الثابتة او المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.

وشدد "المصيلحي" على أن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية تشمل السلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
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