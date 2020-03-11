بعد خسائر حادة.. الذهب يلتقط أنفاسه بالأسوق العالمية

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد فى الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتخفيف من الأثر الاقتصادى لفيروس كورونا من الإقبال على المخاطرة.





وصعد السعر الفورى للذهب 0.8 % إلى 1661.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل نحو 2% أمس الثلاثاء بفعل الآمال فى إجراءات تحفيز عالمية، فيما زاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1661.80 دولار.





وجرت مفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس يوم الثلاثاء من أجل دعم الاقتصاد الأمريكى وأجور الأمريكيين فى مواجهة تأثير الفيروس، لكن لا توجد بادرة اتفاق حتى الآن.











