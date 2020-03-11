مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.19% بالمستهل بعد تحسن أسعار النفط





سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.19% رابحا 4.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2235.30 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط ، و بلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم اليوم 37.2 مليون سهم محققة ما قيمته 49.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 741 صفقة لعدد 21 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، بينما استقرت 3 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، حيث جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.01%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعةبسوق دبي المالي ، سهم شركة العربية للطيران بنسبة 4.10%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.11%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.52%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.5 مليون ورقة بقيمة 12.3 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.41%.