إندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة الإندونيسية، أن الحالة لمرأة أجنبية تبلغ من العمر 53 عاما، ونقلت إلى المستشفى وهي في وضع حرج ، لتسجل أول حالة وفاة في البلاد.

ووفقًا لوكالة رويترز، لم يوضح المسؤولون جنسية المرأة ولا اسم المستشفى أو المدينة التي كانت فيها، لكنهم أشاروا إلى أن سفارة بلدها قد تم إخبارها وسترتب لإعادة جثمانها.

وأعلنت السلطات في إندونيسيا، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.