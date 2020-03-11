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عربي بدر ومحمود وحيد أبرز العائدين | فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمباراة سموحة اليوم في الدوري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:52 ص
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الاهلي
الاهلي
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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي للأهلي، قائمة الفريق لمباراة سموحة في الدوري المصري والتي شهدت عودة محمود وحيد وعربي بدر، والتي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:30 مساًء، على ستاد "القاهرة" الدوري.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور - عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

وشهدت القائمة الأهلي لمباراة سموحة اليوم في الدوري عودة كلًا من الظهير الأيسر محمود وحيد بعد غياب طويل كما عاد اللاعب الصاعد عربي بدر.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء، على سيتاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الاهلي مباراة سموحة بمعنويات عالية للغاية بعد تخطيه عقبة صن داونز الجنوب افريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب الفوز عليه بنتيجة 1/3 بمجموع المبارتين، ليثأر المارد الأحمر بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

ويسعى الأهلي في تحقيق الفوز السابع عشر على التوالي ليواصل سلسلة الانتصارات ولمعادلة الرقم القياسي للبرتغالي مانويل جوزيه، ولتوسيع فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في إطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.
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