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مطربة عالمية تقيم حفلاتها بمنزلها خوفا من "الكورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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 أعلنت المغنية الإيطالية الشهيرة جانا نانيني، إقامة حفلة موسيقية افتراضية من منزلها لمكافحة «العزلة» الناجمة عن تدابير السلامة التي قررتها السلطات للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت المغنية عبر "إنستجرام": "الأمر الرهيب مع هذا الفيروس هو الشعور بالعزلة. يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف المجتمع شيئاً يتميز به. أنا في ميلانو وأريد أن أبث عبر الإنترنت أغاني روك كي نشعر جميعاً بأننا أقرب إلى بعضنا البعض وبأمان".

جانا نانيني (65 عاماً) مشهورة جداً في إيطاليا، وقد أصدرت خلال مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من 40 عاماً نحو 30 ألبوماً.

وتابعت المغنية "سنعتمد الإجراءات المستخدمة في المدارس لتوفير الدروس عبر الإنترنت، وسنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز معاً هذه المرحلة العصيبة".

وختمت رسالتها: "أنتظركم الخميس عند الساعة الرابعة بعد الظهر".

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