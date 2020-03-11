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الكويت تخفض سعر بيع الخام لشحنات أبريل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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خفضت الكويت سعر البيع الرسمى لشحنات ابريل من خام التصدير الكويتى المتجهة إلى آسيا ليصبح أقل 4.65 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة للخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة وخام دبى على بلاتس، بتراجع ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق.

وقلص المنتج أيضا سعر ابريل للخام الكويتى الخفيف الممتاز إلى مستوى أقل 3.10 دولار عن أسعار عمان/ دبى المعروضة، بانخفاض ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق، بحسب الوثيقة.

وتحدد سعر البيع الرسمى لخام الخفجى فى شحنات ابريل عند 4.75 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة للخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة وخام دبى على بلاتس، كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضى طرح أول شحنة من خام الخفجى للتصدير فى إبريل.


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