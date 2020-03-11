وزير النقل: وصول 20 جرارا من أمريكا قبل نهاية الشهر الجاري

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه تم شحن عدد ٢٠ جرارا بتاريخ ١٠ مارس الحالي ومن المقرر وصولها ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الحالي.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية بورش التبين المتخصصة في صيانة وعمرة جرارات وعربات البضائع والتي تأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد وزيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة العوائد المادية للهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.





كما أكد الوزير، أن الشركة الأمريكية انتهت من تصنيع ٦٠ جرارا وسوف يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، وذلك ضمن عقد توريد 110 جرار جديد، والذي تم توريد 10 جرارات في ديسمبر الماضي ودخولهم الخدمة.





تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع صيانة وعمرة 81 جرار جنرال إلكتريك الأمريكية تحت إشراف خبراء الشركة الأمريكية وبأيدي عمال وفنيين ومهندسين وذلك ضمن مشروع تصنيع وتوريد وصيانة ١٩١ جرارا.









وأكد الوزير على أهمية إعادة تأهيل 81 جرار «جنرال إليكتريك» الذي يتم داخل الورشة، وحيث تم الانتهاء من عدد 6 جرارات وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.





وعن تطوير الورش أكد الوزير أن كل ورش السكة الحديد يتم تطويرها تطويرا شاملا؛ لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد ورشة التبين احد النماذج الهامة في هذا المجال.



