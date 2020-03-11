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أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:46 ص
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كيكي سيتين وميسي
كيكي سيتين وميسي
وكالات
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كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود ازمة كبرى بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدربه كيكي سيتين بسبب سوء نتائج الفريق الكتالوني.

ووفقًا لـ موقع "دون بالون" أن النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ لا يرغب في بقاء المدرب الحالي ​كيكي سيتيين​ على رأس الجهاز الفني للبلاوغرانا في الموسم المقبل.


وكان سيتيين قد إستلم مهمّة تدريب الفريق الكتالوني منتصف الموسم الجاري، خلفا للمدرب إرنيستو فالفيردي، لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام، خصوصا بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو من الدور ربع النهائي، وخسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأضاف الموقع أن ميسي يرغب في التعاقد مع المدير الفني الحالي لنادي ريفر بلايت الأرجنتيني ​مارسيلو غالاردو​.
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