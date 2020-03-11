في ذكرى غرق عبارة "السلام".. 5 قضايا شغلت الرأي العام

الأحلام والأمنيات هكذا كانوا يصفون "عبارة السلام" قبل الغرق، هؤلاء الشباب لم يكن يعلموا أن تلك العبارة، هي المحطة الأخيرة لهم في الحياة، قبل أن تغرق بهم وتتحطم معاها الأمنيات.





شهد البحر الأحمر كارثة عاشها أكثر من ألف شخص على متن عبارة السلام 98 لعام 2006، إذ تجاوزت الساعة منتصف الليل وبدأت صرخات تتزايد، لنتلقى الرسالة الأخيرة من العبارة: "المركب غرقت يا قبطان"، التي عثر عليها بعد تفريغ الصندوق الأسود.



أربعة عشر عاما مرت على حادث المشئوم، ولم يستطيع أحد نسيان المشهد، الذي مازال عالقا في أذهان المصريين وأثر في الراي العام، إذ كان على متن العبارة حوالي 1415 راكب مصري وعربي، ونشبت النيران في غرفة محرك السفينة، لتنتشر بسرعة في باقي الأجزاء، ورغم محاولات إنقاذ السفينة، إلا أن النيران كانت دمرت المحركات وتوقفت عن العمل.



راح ضحية الحادث حوالي 1032 راكبا، ونجا حوالي 388 آخرين، وآخرين فقدوا بين أمواج البحر، ويحل اليوم الذكري نطق بالحكم على صاحب العبارة ممدوح إسماعيل لمدة 7 سنوات الموافق 11 مارس 2009، وذلك لتسببه بالقتل الغير العمد لأكثر من ألف غريق.



في ضوء ذلك ترصد "الفجر" أهم القضايا التي شغلت الرأي العام لعام 2019:

طبيب كفر الشيخ قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، بمعاقبة أحمد عبد الله زكي، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بالإعدام.



تعود أحداث الواقعة إلى نهاية عام 2018، حيث سالت دماء الضحايا في شقة كفر الشيخ محل إقامتهم، وأكدت التحريات أن الضحايا قتلوا بجرح ذبحي في الرقبة، إثر الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، وسجلت جهات التحقيق أن المبلغ عن تلك المذبحة هو الأب ويدعى "أحمد عبد الله"، طبيب بالوحدة الصحية بحي سخا.





بعد مرور 8 ساعات كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ عن تفاصيل الواقعة، وتوصلت إلى أن الأب هو مرتكب الحادث.



الطفلة جنة حددت محكمة استئناف شربين جلسة ٢٥ نوفمبر، لنظر استئناف الحكم الصادر بشأن "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف"، 40 عامًا، جدة الطفلة " أماني محمد سمير"، 6 أعوام، في قرار حبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لحين حضور المتهمة، التي جري نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية تنفيذا لقرار محكمة الجنايات ضمن إجراءات محاكمتهما في قضية قتل الطفلة "جنة".



فتاة العياط أميرة أحمد فتاة العياط، المتهمة بقتل مغتصبها، والتي أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة باسم "فتاة العياط"، لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، وذلك في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط.

ذكرت التحقيقات: أن الفتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م"، سائق، ويوم الحادث أثناء إنصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل"، أجاب شخص آخر، ادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه لتسليمها الهاتف.



قاتل أطفاله عرفت إعلاميًا بـ "طفلي ميت سلسيل"، التي دارت أحداثها في الدقهلية عندما قتل المتهم محمود نظمي علي، طفليه "ريان ومحمد" دون رحمه.





قضت جنايات المنصورة بإعدام المتهم في القضية رقم 757 كلي شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية.



وتمت الجريمة بعد اصطحاب الأب، أبناءه، إلى إحدى ملاهي الأطفال في أيام عيد الأضحي، ثم إدعى الأب اختطاف أبناءه وظل يبحث عنهم.





وبعد ساعات طويلة من البحث، عثر أهالي فارسكور على جثتين لطفلين بفرع النيل أسفل كوبري فارسكور، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين ونقلها للمشرحة بمستشفى فارسكور المركزي.





شهيد الشهامة قضت محكمة جنايات الطفل مركز تلا، بحكمها في القضية رقم ٧٧ جنايات الطفل مركز تلا، المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" محمود البنا.





وعاقبت المحكمة المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، وإسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.

