وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماعه الدوري برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وفي مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لمجلس الأكاديمية لحصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 579 على مستوى العالم في إجمالي مؤشرات تصنيف سيماجو Scimago الدولي لترتيب المؤسسات البحثية في العالم، كما قدم التهنئة للمراكز البحثية المصرية التي أحدثت تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي.





تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة





وأكد دكتور خالد عبد الغفار على أهمية الحصول على مخرجات بحثية قابلة للتطبيق من خلال المشروعات البحثية التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.





وأشار الوزير، إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم إنشاء الأكاديمية الوطنية المتخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعي في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصري أكاديميًا وعلميًا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين في جميع المجالات.





بناء القدرات وزيادة الوعي لدى الباحثين





وأكد عبد الغفار على أهمية بناء القدرات وزيادة الوعي لدى الباحثين والمخترعين وأصحاب الابتكارات في مجال الملكية الفكرية وكيفية حماية اختراعاتهم وإبداعاتهم في كافة المجالات دون المساس بحقوق الآخرين.





واستعرض د. محمود صقر، تقريرا عن أنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى الآن، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية للأكاديمية للأعوام من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ تشمل العديد من المشروعات البحثية التي تدعمها الأكاديمية منها: البنية التحتية، بناء القدرات وتمكين الشباب، دعم الابتكار، ريادة الأعمال، تعميق التصنيع المحلي والتحالفات التكنولوجية، الزراعة والغذاء، البيئة والطاقة والمياه، الصحة والدواء، تنمية الأقاليم، التعاون الدولى، العلم والمجتمع، كما استعرض صقر ملخص خطة عمل الأكاديمية لعام 2020.





وخلال الاجتماع وافق المجلس على عدد من القرارات منها:





- تفعيل دور مصر فى المجلس الأفريقي للبحث العلمي والابتكار ASRIC.





- الإعلان عن دورة جديدة استثنائية من منح برنامج علماء الجيل القادم SNG الموجهة في مجالات الزراعة النظيفة والبيوتكنولوجي والطاقة الجديدة والمياه والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية؛ لتطوير أداء مراكز البحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر ومكتب البراءات ومركز الأجهزة العلمية وديوان عام الوزارة.





- برنامج دعم إنشاء وتطوير معامل مرجعية قومية في الأمراض الوبائية والمعدية وإنشاء وتطوير متاحف علمية ومعامل وورش تصميم وتصنيع نماذج أولية وصناعية ومراكز حوسبة سحابية ومعالجة البيانات الكبيرة في الجهات الحكومية المعنية.



