Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:44 ص
Advertisements
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أية حمروشي
Advertisements
عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماعه الدوري برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لمجلس الأكاديمية لحصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 579 على مستوى العالم في إجمالي مؤشرات تصنيف سيماجو Scimago الدولي لترتيب المؤسسات البحثية في العالم، كما قدم التهنئة للمراكز البحثية المصرية التي أحدثت تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي.

تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة

وأكد دكتور خالد عبد الغفار على أهمية الحصول على مخرجات بحثية قابلة للتطبيق من خلال المشروعات البحثية التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير، إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم إنشاء الأكاديمية الوطنية المتخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعي في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصري أكاديميًا وعلميًا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين في جميع المجالات.

بناء القدرات وزيادة الوعي لدى الباحثين

وأكد عبد الغفار على أهمية بناء القدرات وزيادة الوعي لدى الباحثين والمخترعين وأصحاب الابتكارات في مجال الملكية الفكرية وكيفية حماية اختراعاتهم وإبداعاتهم في كافة المجالات دون المساس بحقوق الآخرين.

واستعرض د. محمود صقر، تقريرا عن أنشطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى الآن، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية للأكاديمية للأعوام من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ تشمل العديد من المشروعات البحثية التي تدعمها الأكاديمية منها: البنية التحتية، بناء القدرات وتمكين الشباب، دعم الابتكار، ريادة الأعمال، تعميق التصنيع المحلي والتحالفات التكنولوجية، الزراعة والغذاء، البيئة والطاقة والمياه، الصحة والدواء، تنمية الأقاليم، التعاون الدولى، العلم والمجتمع، كما استعرض صقر ملخص خطة عمل الأكاديمية لعام 2020.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على عدد من القرارات منها:

- تفعيل دور مصر فى المجلس الأفريقي للبحث العلمي والابتكار ASRIC.

- الإعلان عن دورة جديدة استثنائية من منح برنامج علماء الجيل القادم SNG الموجهة في مجالات الزراعة النظيفة والبيوتكنولوجي والطاقة الجديدة والمياه والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية؛ لتطوير أداء مراكز البحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر ومكتب البراءات ومركز الأجهزة العلمية وديوان عام الوزارة.

- برنامج دعم إنشاء وتطوير معامل مرجعية قومية في الأمراض الوبائية والمعدية وإنشاء وتطوير متاحف علمية ومعامل وورش تصميم وتصنيع نماذج أولية وصناعية ومراكز حوسبة سحابية ومعالجة البيانات الكبيرة في الجهات الحكومية المعنية.

- استكمال الإجراءات التنفيذية لاتفاقية رواد النيل مع البنك المركزي المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي مجلس اكاديمية البحث العلمي الفجر

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

منذ 38 دقيقة

4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 12 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

10:46 ص

4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

10:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status