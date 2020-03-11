​ جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة





صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه، والتشغيل والصيانة، والأمن بجهاز المدينة، قامت بشن حملة على عددٍ من الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط مخالفات وصلات مياه الشرب"الخلسة"ووصلات الصرف الصحى غير المقننة.









وأضاف المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بالحى الثانى والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، والتي قام بعض الأهالى بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب فى إهدار المال العام والتأثير سلباً على كفاءة مرفقى مياه الشرب والصرف بالمدينة.









وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط مخالفات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على استيداء حق الدولة ومنع المخالفات بالمدينة.











