صراع هداف الدوري الإنجليزي 2020 يشتعل بين فاردي وصلاح وأوباميانج

اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي 2020 بعدما عاد الإنجليزي جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي للتهديف وتأكيد صدارته قائمة الهدافين، بعد مواجهة فريقه أمام أستون فيلا.





صراع هداف الدوري الإنجليزي 2020





وغاب فاردي متصدر قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 عن التهديف لفترة طويلة، مكنت صلاح واوباميانج للاقتراب من نجم المنتخب الإنجليزي السابق، والذي عاد لتألقه ويضيء من جديد في سماء إنجلترا، مسجلًا هدفين في مرمى أستون فيلا.





اشتعال قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020





واعتلى نجم ليستر سيتي اللاعب جيمي فاردي صدارة هداف الدوري الإنجليزي 2020 حيث وصل إلى الهدف الـ19 ليبتعد عن بقية منافسيه، وعلى رأسهم أوباميانج صاحب الـ17 هدفًا.





ترتيب قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020





وتألق الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي مجددًا جيمي فاردي، واستعاد رونقه بعودته إلى التهديق برغم كونه هداف الدوري الإنجليزي 2020 إلى الآن ويعانق الشباك بهدفين، وتكون أستون فيلا بوابته لمواصلة التهديف.





ترتيب صلاح في قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020





جاء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المرتبة الثالثة بقائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 فيما جاء في المرتبة الثانية متساويًا مع أجويرو برصيد 16 هدفًا برغم إصابة الأخير.





وصافة هداف الدوري الإنجليزي 2020





وحل نجم أرسنال الإنجليزي أوباميانج ثانيًا بقائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 برصيد 17 هدفًا متفوقا لى صلاح وأجويرو، ويلاحق مهاجم ليستر.





هداف الدوري الإنجليزي 2020





ويقترب الإنجليزي جيمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي 2020 من دخول نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي، حيث وصل المهاجم الإنجليزي لـ99 هدفا بالبريميرليج.







