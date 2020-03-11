Advertisements
Advertisements
Advertisements

صراع هداف الدوري الإنجليزي 2020 يشتعل بين فاردي وصلاح وأوباميانج

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:27 ص
Advertisements
هداف الدوري الإنجليزي 2020
هداف الدوري الإنجليزي 2020
Advertisements
اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي 2020 بعدما عاد الإنجليزي جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي للتهديف وتأكيد صدارته قائمة الهدافين، بعد مواجهة فريقه أمام أستون فيلا.

صراع هداف الدوري الإنجليزي 2020

وغاب فاردي متصدر قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 عن التهديف لفترة طويلة، مكنت صلاح واوباميانج للاقتراب من نجم المنتخب الإنجليزي السابق، والذي عاد لتألقه ويضيء من جديد في سماء إنجلترا، مسجلًا هدفين في مرمى أستون فيلا.

اشتعال قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 

واعتلى نجم ليستر سيتي اللاعب جيمي فاردي صدارة هداف الدوري الإنجليزي 2020 حيث وصل إلى الهدف الـ19 ليبتعد عن بقية منافسيه، وعلى رأسهم أوباميانج صاحب الـ17 هدفًا.

ترتيب قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020

وتألق الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي مجددًا جيمي فاردي، واستعاد رونقه بعودته إلى التهديق برغم كونه هداف الدوري الإنجليزي 2020 إلى الآن ويعانق الشباك بهدفين، وتكون أستون فيلا بوابته لمواصلة التهديف.

ترتيب صلاح في قائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020

جاء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المرتبة الثالثة بقائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 فيما جاء في المرتبة الثانية متساويًا مع أجويرو برصيد 16 هدفًا برغم إصابة الأخير.

وصافة هداف الدوري الإنجليزي 2020

وحل نجم أرسنال الإنجليزي أوباميانج ثانيًا بقائمة هداف الدوري الإنجليزي 2020 برصيد 17 هدفًا متفوقا لى صلاح وأجويرو، ويلاحق مهاجم ليستر.

هداف الدوري الإنجليزي 2020 

ويقترب الإنجليزي جيمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي 2020 من دخول نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي، حيث وصل المهاجم الإنجليزي لـ99 هدفا بالبريميرليج.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هداف الدوري الإنجليزي 2020 فاردي جيمي فاردي هداف ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة رفض لاعبي برشلونة خوض المباريات بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 11 ساعة

أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل - بعد تساوي أوباميانج وصلاح وماني.. من سيتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي ؟

ترتيب هداف الدورى الانجليزى 2020/2019 بعد انتهاء الجولة العاشرة من البريميرليج

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر

بالأرقام.. جيمي فاردي يُحرج كبار هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم 12/1/2020 بعد نهاية الجولة الـ 22

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020 بعد هدف "صلاح" أمام وست هام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

08:36 ص

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

08:32 ص

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status