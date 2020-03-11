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4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية، بعدما قامت بالكشف عن أسماء الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الفترة المقبلة.

 

وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق أصبح المرشح الأول في ريال مدريد لخلافة زيدان في حال رحيل الآخير، حيث أن المدرب الأرجنتيني يتمتع بإعجاب فلورنتينو بيريز.

 

وتابع الموقع الإسباني، ان ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يخطط للتعاقد مع بوكيتينو، ويجب القول أن وجود مثل هذا المدرب في السوق لا يمر مرور الكرام.

 

وأشار الموقع، إلى أن أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، يراقبون وضع بوكيتينو.

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