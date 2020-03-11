اختيار جامعة عين شمس مقرا لجمعية القياس والتقويم

انعقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.





وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود، أنه تم اختيار جامعة عين شمس لتكون مقر الجمعية العلمية للقياس والتقويم والتابعة لإتحاد الجامعات العربية، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل نظام بنوك الأسئلة والإختبارات الإلكترونية الجديدة من خلال وحدة القياس والتقويم بالجامعة.





وأشار إلى أنه تم تدشين مركز جديد للتميز الابتكار المستدام في التعليم، الذي يتبنى الأفكار والمشروعات المتميزة التي تختص بالتنمية المستدامة في كافة المجالات.





ودعت الدكتورة منى عبد العال، أستاذ الصحة العامة، جميع الكليات للتفاعل وإستثمار فرصة وجود هذا المركز داخل الجامعة الذي سيتولى عقد شراكات مع كبريات المؤسسات التعليمية في العالم.



وتضمنت الجلسة استعراض الدكتور أحمد هنداوي، للخطة الجديدة للتوعية بشأن حالة الصحة العامة والإجراءات الإحترازية لمجابهة الفيروس المستجد 'كورونا'.





واستعرضت الدكتورة مني عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم الخطة التعليمية المقترح للفترة المقبلة تحسبًا لأي مستجدات في الشأن ذاته.